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Kasırga uyarısı maçları iptal ettirdi!

Balıkesir'de hafta sonu etkili olması beklenen Tropical Medicane Kasırgası nedeniyle şehirde oynanması gereken amatör müsabakaların iptal edildiği duyuruldu.

28 Eylül 2018 Cuma 21:56
Kasırga uyarısı maçları iptal ettirdi!

Balıkesir'de hafta sonu oynanması planlanan amatör maçların tropik fırtına uyarıları nedeniyle iptal ediliği açıklandı. İl Futbol Tertip Komitesi'nden edinilen bilgiye göre cumartesi ve pazar günleri Balıkesir il genelinde oynanacak olan tüm amatör maçların ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç konuyla ilgili yaptığı açıklamada meteorolojiden yapılan uyarıları göz önüne alarak maçları iptal ettiklerini söyledi. Mengüç; "İnsan sağlığı her şeyden önemli. Meteoroloji hafta sonu için ciddi uyarılarda bulundu. Maçlarda meydana gelecek herhangi kazanın yada olayda sorumlular biz olacağız. Bu nedenle kimsenin canını tehlikeye sokmamak için maçların ertelenmesine karar verdik" dedi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:56
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