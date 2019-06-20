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Kasırga Hawkin 103 yaşında rekor kırdı

ABD’nin lousiana şehrinde yapılan Milli Sinyor Oyunları’dan 103 yaşındaki Kasırga lakaplı Julia Hurricane Hawkin 100 metre yarışlarında kırdığı dünya rekoruyla yaşın sayıdan başka bir şey olmadığın ispatladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:15
Kasırga Hawkin 103 yaşında rekor kırdı

ABD’nin lousiana şehrinde yapılan Milli Sinyor Oyunları’dan 103 yaşındaki Kasırga lakaplı Julia Hurricane Hawkin 100 metre yarışlarında kırdığı dünya rekoruyla yaşın sayıdan başka bir şey olmadığın ispatladı.


Eski bir öğretmen olan Julia Hawkin 100 yaş ve üzeri yarışlarına iki yıl önce 101 yaşında katıldığında yüz metreyi 40 saniyede koşmuştu. Hawkin bu sene 103 yaşında 100 metre yarışını 46 saniye 7 salisede tamamlayarak kendi sahasında dünya rekoru kırarak altı madalya kazandı.


Hawkin, altın madalya kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, “100 metrede koşmanın iyi olacağını düşündüm” dedi. Hawkin, koşmaya 100 yaşından sonra başladığını, antrenmanın da bahçede ve dışarıda çalışmak olduğunu, belirterek, “Bir dönümlük bir bahçem içinde 50 ağacım var. Her zaman onlarla ilgileniyorum” dedi. Kulağının arkasına bir de gül takan Hawkin, ‘Kasırga’ lakabını bir arkadaşının taktığını ancak kendisinin “Çiçek hanım” lakabını daha çok sevdiğini söyledi.


Hawkin’in, ABD’de bu zamana kadar 100 yaş ve üzeri yarışmalara katılan en yaşlı kadın olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:15
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