Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yapıldı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 8 istasyondan oluşan parkurda, üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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