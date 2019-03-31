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Kasımpaşa'da milli futbolculara özel antrenman

31 Mart 2019 Pazar 16:26
Kasımpaşa'da milli futbolculara özel antrenman


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Kasımpaşa'da milli takımlardan dönen futbolculara özel antrenman programı uygulandı.

Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sadece milli takımlarından dönen oyuncular Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka'nın katıldığı belirtildi.

Diğer oyuncuların izin yaptığı günde sakatlıkları bulunan futbolcular Uğurcan Yazğılı, Khalili, Hajradinovic ve Veysel Sarı'nın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:26
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  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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  4. Kasımpaşa
  5. SÜPERLİG

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