Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve esneklik hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda topa sahip olma çalışmasından sonra minyatür kale maçla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı. Abdul Rahman Khalili'nin takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına başladığı kaydedildi. Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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