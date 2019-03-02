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Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelerek kendilerine duydukları güveni bir kez daha dile getirdikleri belirtildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:18
Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelerek kendilerine duydukları güveni bir kez daha dile getirdikleri belirtildi.

Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, 4 Mart Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına istediği gibi bir giriş yapamayan ve bu süreçte henüz galibiyetle de tanışamayan Paşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin geleceği de tartışılmaya başlanmıştı. Tüm bunlar konuşulurken, lacivert-beyazlı kulüpten de bir açıklama geldi. Başkan Turgay Ciner ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelerek kendilerine duydukları güveni dile getirdi.

 

Kasımpaşa’nın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Başkanımız Turgay Ciner, Başkan Vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyemiz M. Fatih Saraç, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla bir araya geldiler ve teknik kadromuz ile oyuncularımıza olan güvenlerini tazelediler.

 

Daha sonrasında ise Başkanımız Turgay Ciner, Başkan Vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz, Yönetim Kurulu Üyemiz M. Fatih Saraç, Genel Müdürümüz Özdemir Erkan, Sportif Direktörümüz B. Nursal Bilgin ve Sportif Direktör yardımcımız M. Emir Saraç takımımızın antrenmanını takip ettiler."

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:18
  1. Trabzon
  2. Denizli
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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