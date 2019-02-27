Kasımpaşa, tur peşinde - Lacivert-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci karşılaşmasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Deplasmanda yaptığı ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Akhisarspor'u elediği takdirde yarı finalde Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşecek.

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