0553 313 94 23

Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi açılış töreni

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- ''Tarihimizi, kültürümüzü yaşatmak geleceği inşa etmek için olmazsa olmazımızdır. İşte burada Nalıncı Yokuşu'nda da tam bu iş gerçekleşmiş durumda''- ''İnşallah Allah nasip ederse İstanbulluların teveccühü, desteğiyle bu şehre belediye başkanı olursak Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Büyükşehirde Binali Yıldırım''

15 Şubat 2019 Cuma 17:10
Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi açılış töreni

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ''Tarihimizi, kültürümüzü yaşatmak geleceği inşa etmek için olmazsa olmazımızdır.'' dedi.

Beyoğlu'nda, 2014 yılında yanan tarihi Kasımpaşa Sıbyan Mektebi, restore edilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü.

Merkezin açılış töreninde konuşan Yıldırım, eserin ihyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün gençlik yıllarını geçirdiği Kasımpaşa'ya geldiğini belirten Yıldırım, ''Kasımpaşa'daki hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle hasret giderdik. Ama bu bir başlangıç. İnşallah Allah nasip ederse İstanbulluların teveccühü, desteğiyle bu şehre belediye başkanı olursak Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Büyükşehirde Binali Yıldırım.'' diye konuştu.

Yıldırım, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın çok güzel hizmetler yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Şimdi ondan bayrağı devralmaya hazırlanan 2 dönem milletvekilliği yapmış değerli yol arkadaşımız Haydar Ali Yıldız. O da Beyoğlu'nun evladı, o da Kasımpaşa'nın evladı, o da bizden biri. Kendisine oy verirken beni de unutmazsanız memnun olurum. Biliyorsunuz Cumhur İttifakımız var. Cumhur İttifakı iş başında. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Beyoğlu'nda bütün mahallerde hemşehrilerimize buluşuyorlar ve gönül belediyeciliğinin nasıl yapılacağını bütün detaylarıyla anlatıyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel eseri ihya ettiğinden dolayı Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü yaşatmak geleceği inşa etmek için olmazsa olmazımızdır. İşte burada Nalıncı Yokuşu'nda da tam bu iş gerçekleşmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun diyor ve açılışı yapıyorum. Ya Allah, bismillah.''

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş, MHP İlçe Başkanı Bayram Gölcük ve çok sayıda kişi katıldı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:10
  1. açılış
  2. Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi
  3. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  4. tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlkokul Bahçesine halı saha açıldı
    1. İlkokul Bahçesine halı saha açıldı
    2. Bursa’da ucuz sebze satışı başladı,..
    3. İmamoğlu'dan anket açıklaması: Oranlar..
    4. Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü
    5. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik..
    6. Eskişehirspor çıkışını sürdürmek..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Cumhur İttifakının adayları bir araya..
    9. Köpeği sürükleyen zanlı serbest..
    10. Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca..
    11. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    12. Voleybol çeyrek final müsabakaları..
    13. "Brexit, Türkiye'ye verdiğimiz..
    14. Karamürsel’de otomobil motosikletle..
    15. Samsun’da FETÖ’den 5 komiser..
    16. Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe..
    17. Babasını öldüren genç kız o geceyi..
    18. Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak..
    19. "Çanakkale’den Mektup Var" sergisi..
    20. 15 yaşındaki çocuk cep telefonu..
    21. Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı..
    22. Silah kaçakçıları tutuklandı
    23. Karnın sağ tarafının ağrıması hangi..
    24. İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    25. New York borsası yükselişle açıldı
    26. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    27. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    28. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
    29. AK Parti'nin Bursa mitingi
    30. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!