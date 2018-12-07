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Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

07 Aralık 2018 Cuma 14:37
Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Menemen Belediyespor mücadelesinde 90 dakika görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Menemen Belediyespor maçında kısa süre forma giyenlerin yanı sıra bu karşılaşmada şans bulamayan futbolcular ise sürat ve şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:37
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  3. SÜPERLİG

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