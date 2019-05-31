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Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak

31 Mayıs 2019 Cuma 10:37
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı.

Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:37
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