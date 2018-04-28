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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam ettiren Fenerbahçe 31. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:24
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de son haftaların formda iki takımı, kritik virajda karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

SAAT: 19:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: 0 - 0 :FENERBAHÇE

KASIMPAŞA: Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:24
  1. Fenerbahçe
  2. Kasımpaşa
  3. Süper Lig
  4. soldado
  5. Giulliano Terraneo

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