Kasımpaşa eski oyuncusu Eren Derdiyok'a kancayı taktı
Süper Lig'de ilk yarıyı 4. sırada noktalayan Kasımpaşa, Galatasaray’ın gözden çıkarttığı eski oyuncusu Eren Derdiyok için harekete geçti.16 Ocak 2019 Çarşamba 10:44
Devreyi 4. sırada kapatan Kasımpaşa Galatasaray’ın gözden çıkarttığı Eren Derdiyok'un peşine düştü.
Mustafa Denizli’nin ekibi, krallık yarışında zirvede yer alan Mbaye Diagne’nin alternatifi olarak 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünüyor.
Eren, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 18 maçta 10 gol atmıştı.
YORUM YAZ