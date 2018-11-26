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Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor

- Spor Toto Süper Lig'deki 13 haftalık periyotta 14 gol atan lacivert-beyazlı futbolcu Diagne, takımını zirve yarışında tutuyor- Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 27 yaşındaki Senegalli santrfor, Kasımpaşa'nın bu sezon ligde kaydettiği gollerin yüzde 48,2'sine imza attı- Diagne, gol sayısı bakımından Mbappe, Messi ve Cristiano Ronaldo'nun da arasında yer aldığı Avrupa'nın 5 büyük liginin en skorer oyuncularının önünde yer alıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:44
Kasımpaşa, Diagne ile zirveye oynuyor


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu Mbaye Diagne, attığı gollerle takımını Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında tutuyor.

Diagne, Spor Toto Süper Lig'deki 13 haftalık periyotta attığı 14 golle takımını sırtlıyor.

Lacivert-beyazlı takımın Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, takımının sahadan 3 puanla ayrılmasında başrol oynadı.

Ligde 25 puanla ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'da, Diagne'nin sezon başından bu yana gösterdiği performans dikkati çekiyor.


- En golcü sezonu


Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor.

Bu hafta rakip fileleri 2 kez havalandıran Diagne, Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkararak kariyerindeki en skorer sezona ulaştı.

Senegalli futbolcu, kariyerinde bir sezonda en fazla golü yine Kasımpaşa formasıyla atmıştı. Diagne, geçen sezon ligin ikinci yarısında 17 mücadelede 12 kez ağları havalandırmıştı.


- Gollerin yüzde 48,2'si Diagne'den


Kasımpaşa'nın bu sezon attığı gollerin yüzde 48,2'sinde Diagne'nin imzası bulunuyor.

Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı ekibin bu sezon ligde attığı 29 golün 14'ünü attı.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ikişer gol atan Diagne, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'a ise birer gol kaydetti.

Ligde gol krallığı sıralamasında açık ara zirvede yer alan Mbaye Diagne, 14 golün 5'ine ise penaltı vuruşu sonucu ulaştı.


- Gol attığı maçlarda 7 galibiyet


Kasımpaşa, Diagne'nin skor tabelasını değiştirdiği 10 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Senegalli oyuncunun fileleri havalandırdığı müsabakalarda 7 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.


- Fenerbahçe'den fazla gol attı


Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 13 haftalık bölümde toplam 12 gol atan Fenerbahçe'yi de bu alanda geçti.

Ligde 14 kez fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, bu alanda Kayserispor (10), Aytemiz Alanyaspor (11) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da (11) geride bıraktı.

Mbaye Diagne, Bursaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla da aynı gol sayısına ulaştı.


- Avrupa'da zirvede


Bu sezon 13 maça 14 gol sığdıran Diagne, Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) gol krallarının önünde bulunuyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginin en skorer oyuncuları sıralamasında Diagne'yi, 11'er golle Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile Nanteslı futbolcu Emiliano Sala takip etti.

La Liga'dan Lionel Messi ile Luis Suarez (Barcelona), Serie A'dan Cristiano Ronaldo (Juventus), Krzysztof Piatek (Genoa), Bundesliga'dan Sebastien Haller ile Luko Jovic (Eintracht Frankfurt) ve Paco Alcacer (Borussia Dortmund) ise 9'ar gol kaydetti.

Premier Lig'de ise Sergio Agüero (Manchester City) ile Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 8'er kez fileleri havalandırdı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:44
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