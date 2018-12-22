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Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş'ta geçen haftaki Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de oynayan Ricardo Quaresma ve Güven Yalçın yedek soyunurken, Mustafa Pektemek ile Gökhan Gönül ilk 11'de sahaya çıktı- Ryan Babel, Kasımpaşa maçına yedek başladı - Sarı kart cezalısı Caner Erkin, maçta görev alamadı

22 Aralık 2018 Cumartesi 19:28
Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına iki değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

Güneş, son maçlarda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın'ı da yedeğe çekti.

Siyah-beyazlılarda bu oyuncuların yerine ilk 11'de Gökhan Gönül ile Mustafa Pektemek, şans buldu.


- Ryan Babel, kadroda


Beşiktaş'ta sakat olduğu gerekçesiyle 6 maçta yer almayan Ryan Babel, eski takımı Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Babel, yaşadığı sorun nedeniyle Süper Lig'deki MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg ile Malmö karşılaşmalarında görev alamamıştı.


- Oyun kurgusunda değişiklik


Teknik direktör Güneş, orta sahanın kanatlarında oynayan Quaresma ile Babel'i yedek soyundurduğu Kasımpaşa maçında saha içinde bazı değişiklikler yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte orta sahanın sağında Jeremain Lens şans bulurken, orta sahanın solunda Adriano Correia oynadı.

Kalede Loris Karius'a görev veren ve savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Necip Uysal, Domagoj Vida ile Gary Medel'den oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, bu oyuncuların önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz'e şans verdi.

Kasımpaşa karşısında hücuma dönük görevi yine Adem Ljajic yerine getirirken, forvet hattında Mustafa Pektemek oynadı.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Fatih Aksoy, Gökhan Töre ve Cyle Larin, yedekler arasında yer aldı.

- Caner Erkin, sarı kart cezalısı


Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Caner Erkin, Kasımpaşa maçında oynayamadı.

Sakatlığı süren Enzo Roco da kadroda bulunmadı.

Güneş, Brezilyalı santrfor Vagner Love'ı ise Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna almadı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 19:28
  1. Beşiktaş
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  3. Kasımpaşa
  4. SÜPERLİG

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