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Kasımi: Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamalarının "ikiyüzlü ve ahmakça" olduğunu belirtti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48
Kasımi: Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça

Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Pompeo'nun ikiyüzlü ve ahmakça sözlerinin propaganda amacı taşıdığı belli. İran halkı birlik ve beraberlikleri sayesinde sizin perde arkasındaki tüm komplolarınızı boşa çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun açıklamalarını "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendiren Kasımi, "Uluslararası anlaşmalara aykırı bu sözler ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik attığı bir adımdır." ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı bir konuşmada, İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin karıştığını iddia ettiği yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48
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