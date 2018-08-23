Trump başkanlığı bırakacak mı? Kasım'daki seçimler Trump için ne ifade ediyor?

Trump, ABD başkanları arasında en beceriksiz ve çapsız başkan olarak tarihe geçti. ABD, Trump döneminde dünyada iyice yalnızlaştı. Öyle ki ABD’nin tek dostu İsrail kaldı. Başta Rusya, Almanya ve Türkiye olmak üzere bir çok devletle arası bozuk olan Trump, kendi ülkesinde de sevilmeyen başkan. Kasım ayında ABD’de Kongre ara seçimleri var. Ara seçimlerde ABD’li vatandaşlar Trump’a iyi bir ders vermeyi amaçlıyor.

Trump görevinden alınacak mı? Bomba gelişme Trump azledileceğini anlayınca dünyayı tehdit etti

TRUMP'IN İŞİ ZOR

ABD'de 6 Kasım 2018'de yapılacak Kongre ara seçimleri yılın en önemli siyasi süreci olarak büyük önem taşıyor. Cumhuriyetçiler her iki kanatta da üstünlüklerini devam ettirmeyi, Demokratlar ise en az birinde üstünlüğü ele geçirerek 2020 başkanlık seçimleri için avantaj sağlamayı amaçlıyor. ABD'nin gelecek yıl karşılaşacağı zorlu maratonlar siyaset ve diplomasi gündemini baştan aşağı şekillendirecek. 6 Kasım 2018’de yapılacak Kongre ara seçimleri, hem ABD Kongresi hem de Donald Trump yönetimi açısından hayati önem taşıyor.

TRUP DÜŞÜYOR

Ara seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri (33) yenilenecek. Şu anda her iki kanatta da üstünlüğü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin temel amacı bu üstünlüklerini sürdürmek. Demokratların hedefi ise en az birinde üstünlüğü ele geçirmek ve 2020’deki başkanlık seçimlerine olabildiğince avantajlı girmek. Ülke genelinde Trump'ın kamuoyu desteği giderek düşerken, Demokratların ara seçimlerde yapacağı muhtemel bir atağın 2020 başkanlık seçimleri için istikameti belirleyebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

TRUM KOLTUĞUNDAN OLABİLİR

Ara seçimlerde Cumhuriyetçiler’in büyük bir hezimet yaşayacağı bekleniyor. Ülkenin önde gelen anket şirketlerinin sonuçlarına göre Trump’ın temsil ettiği Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde azınlığa düşüyor. 6 Kasım’da da anket sonuçlarına benzer sonuçların çıkması durumunda Trump’ın koltuğu sallanacak.