0553 313 94 23

Trump başkanlığı bırakacak mı? Kasım'daki seçimler Trump için ne ifade ediyor?

Trump, ABD başkanları arasında en beceriksiz ve çapsız başkan olarak tarihe geçti. ABD, Trump döneminde dünyada iyice yalnızlaştı. Öyle ki ABD’nin tek dostu İsrail kaldı. Başta Rusya, Almanya ve Türkiye olmak üzere bir çok devletle arası bozuk olan Trump, kendi ülkesinde de sevilmeyen başkan. Kasım ayında ABD’de Kongre ara seçimleri var. Ara seçimlerde ABD’li vatandaşlar Trump’a iyi bir ders vermeyi amaçlıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:49
Trump başkanlığı bırakacak mı? Kasım'daki seçimler Trump için ne ifade ediyor?

Trump, ABD başkanları arasında en beceriksiz ve çapsız başkan olarak tarihe geçti. ABD, Trump döneminde dünyada iyice yalnızlaştı. Öyle ki ABD’nin tek dostu İsrail kaldı. Başta Rusya, Almanya ve Türkiye olmak üzere bir çok devletle arası bozuk olan Trump, kendi ülkesinde de sevilmeyen başkan. Kasım ayında ABD’de Kongre ara seçimleri var. Ara seçimlerde ABD’li vatandaşlar Trump’a iyi bir ders vermeyi amaçlıyor.

Trump görevinden alınacak mı? Bomba gelişme Trump azledileceğini anlayınca dünyayı tehdit etti

TRUMP'IN İŞİ ZOR

ABD'de 6 Kasım 2018'de yapılacak Kongre ara seçimleri yılın en önemli siyasi süreci olarak büyük önem taşıyor. Cumhuriyetçiler her iki kanatta da üstünlüklerini devam ettirmeyi, Demokratlar ise en az birinde üstünlüğü ele geçirerek 2020 başkanlık seçimleri için avantaj sağlamayı amaçlıyor. ABD'nin gelecek yıl karşılaşacağı zorlu maratonlar siyaset ve diplomasi gündemini baştan aşağı şekillendirecek. 6 Kasım 2018’de yapılacak Kongre ara seçimleri, hem ABD Kongresi hem de Donald Trump yönetimi açısından hayati önem taşıyor.

TRUP DÜŞÜYOR

Ara seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri (33) yenilenecek. Şu anda her iki kanatta da üstünlüğü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin temel amacı bu üstünlüklerini sürdürmek. Demokratların hedefi ise en az birinde üstünlüğü ele geçirmek ve 2020’deki başkanlık seçimlerine olabildiğince avantajlı girmek. Ülke genelinde Trump'ın kamuoyu desteği giderek düşerken, Demokratların ara seçimlerde yapacağı muhtemel bir atağın 2020 başkanlık seçimleri için istikameti belirleyebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

TRUM KOLTUĞUNDAN OLABİLİR

Ara seçimlerde Cumhuriyetçiler’in büyük bir hezimet yaşayacağı bekleniyor. Ülkenin önde gelen anket şirketlerinin sonuçlarına göre Trump’ın temsil ettiği Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde azınlığa düşüyor. 6 Kasım’da da anket sonuçlarına benzer sonuçların çıkması durumunda Trump’ın koltuğu sallanacak.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 17:49
  1. abd kasım seçimleri
  2. trump düşüyor mu
  3. trump başkanlığı bırakıyor mu
  4. trump istifa mı edecek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize Çayeli'nde trafik kazası: 1 kişi öldü
    1. Rize Çayeli'nde trafik kazası: 1 kişi..
    2. Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti!..
    3. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!..
    4. Üniversiteli gençler 'hafif kurşun..
    5. Adana'da korkunç olay!
    6. Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2..
    7. Zonguldak'ta fabrika yangınında 6 işçi..
    8. Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan hamlesi!..
    9. Çorum'da uyuşturucu operasyonu!
    10. Dönüş trafiği erken başladı!..
    11. Aksaray'da mandıra ve ev kül oldu!
    12. Boyun ağrısı çekiyorsanız bu yöntemler..
    13. Termal suyun inanılmaz faydaları
    14. "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü..
    15. Hıçkırıktan kurtulmanın 9 farklı yolu
    16. Yemekten sonra bunları yapmayın!
    17. Güneş yanığına bitkisel çözümler
    18. ''Maymundan geldik'' diyenler Kurban..
    19. Rusya kararını verdi! ABD yerine..
    20. Nektarinin inanılmaz faydaları
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!