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Kasım Süleymani'den Zarif'e destek

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:48
Kasım Süleymani'den Zarif'e destek

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, istifa kararı alan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İran lideri Ali Hamaney başta olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "sepahnews" adlı internet sitesinden Zarif'in istifasıyla ilgili açıklama yapan Süleymani, "Sayın Zarif, İran dış politikasının sorumlusudur. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev süresi boyunca daima başta Devrim Rehberi (Hamaney) olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe ve onaya sahip olmuştur." ifadelerini kullandı.

Süleymani, Zarif'in ulusal çıkarları korumak ve düşmanlarla mücadele konusunda gerekli adımları attığını belirtti.

Zarif'in Suriye rejimi lideri Beşşar Esed’in Tahran'da yaptığı görüşmelerde yer almamasının Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını aktaran Süleymani, "Bu kanıtlar Sayın Zarif'in görüşmede yer almamasında bir kasıt olmadığını gösteriyor. Kendilerini İran'ın dışişlerinden sorumlu Bakanı olması nedeniyle ülkenin dış politikasının asıl yetkilisi olduğunu teyit etmeliyim." dedi.

Zarif, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini duyurmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor. Görüşmede Zarif'in yerine İran'ın bölgedeki dış politikasını yürüttüğü öne sürülen Kasım Süleymani de yer almıştı.

Zarif’in, "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

- İstifa kararı henüz onaylanmadı

İran meclisinden yaklaşık 150 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Zarif'in istifasını kabul etmeme çağrısında bulundu. Zarif'in istifasına karşı olduğu belirtilen Ruhani de henüz Dışişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir diplomat, Zarif'in istifa kararının arkasında Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu ancak bakanın istifasını geri alma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.

Öte yandan Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen karşılama töreninde yer aldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:48
  1. iran
  2. Kasım Süleymani
  3. Muhammed Cevad Zarif

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