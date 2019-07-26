0553 313 94 23

Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun" mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, dün Suriye'nin Deyrizor ilini ziyaret etti- İran destekli yabancı terörist gruplarla görüşen Süleymani, "ABD'ye karşı savaşa hazır olun" mesajı verdi- Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanlarıyla bir araya gelen Süleymani, Suriye'nin Humus bölgesindeki terör örgütü DEAŞ'ın varlığını, Suriye-Irak-Ürdün sınırında bulunan Tanif'deki ABD-ÖSO varlığını ve Irak'tan aktarılacak Şii militanların konusunu görüştü

26 Temmuz 2019 Cuma 10:35
Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun" mesajı

ANKARA (AA) - Suriye'yi ziyaret eden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran destekli terörist gruplarla bir araya gelerek, "ABD'ye karşı savaşa hazır olun" talimatını verdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Süleymani, dün Suriye'nin Deyrizor iline ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yeniden destek vermeye başlamasının ardından gerçekleşen ziyarette Süleymani, İran destekli yabancı terörist gruplarla bir araya geldi.

Toplantıda, "ABD'ya karşı savaşa hazır olun" mesajı veren Süleymani, ABD'ye karşı savaş konusunda Esed rejimiyle aralarında herhangi bir sorun bulunmadığı konusunda gruplara garanti verdi.

- Süleymani T2 petrol sahasını gezdi

Kaynaklar, Süleymani'nin ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanlarıyla bir araya gelerek, Suriye'nin Humus bölgesindeki terör örgütü DEAŞ'ın varlığını, Suriye-Irak-Ürdün sınırında bulunan Tanif'deki ABD-ÖSO varlığını ve Irak'tan aktarılacak Şii militanların konusunu görüştüğünü bildirdi.

Süleymani ayrıca Suriye-Irak sınırındaki yakın T2 petrol sahasını da gezdi.

ABD, Suriye'nin güneyinde uzun süre önce yardımını kestiği ÖSO'ya geçen hafta yeniden eğitim vermeye başlamıştı.

İran destekli terörist gruplar, halihazırda Suriye'nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim durumda.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:35
  1. ABD
  2. deaş
  3. iran
  4. İran Devrim Muhafızları Ordusu
  5. Kasım Süleymani
  6. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi
    1. Mısır tarlaları arasına ekilmiş..
    2. Sur Yapı Marka AVM binicilik..
    3. Bozcaada'da geleneksel "Ayazma..
    4. Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kente..
    5. AGC Basın Ödülleri sahiplerini buldu
    6. Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    7. Hastane güvenliğinden örnek davranış
    8. Atatürk Köşkü’nü ziyaret eden 4..
    9. İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı..
    10. Ardahan’da 2019 yılı 3. dönem..
    11. İstanbul Valisi Yerlikaya,..
    12. Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu
    13. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    14. Finlandiya ormanlarının sevimli..
    15. Terör yıktı, devlet yaptı
    16. Freni patlayan hafriyat kamyonu..
    17. "Süleymanoğlu'nun kendini feda etme..
    18. Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı..
    19. Borsa güne yükselişle başladı
    20. Yapay Zekalı Temelli Katı Atık projesi..
    21. Antalya’da "Huzur Akdeniz 5" uygulaması
    22. Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
    23. Uyuşturucuya karşı pankart taşıyıp,..
    24. AK Partili belediye Arpaçay’ın..
    25. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    26. Otomobil motorunda tarihi eser..
    27. Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli..
    28. Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan..
    29. Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye..
    30. İzmir'de büyük yangın! Ekipler..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor