0553 313 94 23

Kasım Süleymani'den petrol tehdidi

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Kasım Süleymani ülkesinin petrol ihracının engellenmesi halinde bölge ülkelerinin de petrol ihraç edemeyeceği tehdidinde bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:41
Kasım Süleymani'den petrol tehdidi

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben bir mektup yazarak "ABD'nin ülkesinin petrol ihracatını engellemesi halinde bölge ülkelerinin de petrol ihraç etmesinin mümkün olmayacağı" yönündeki açıklamalarını övdü.

İran medyasında yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani, "büyük kardeşim" hitabıyla kaleme aldığı mektubunda, Ruhani'nin "Eğer İran'ın petrolü ihraç olmazsa, tüm bölgenin petrolü ihraç edilmeyecektir" sözüne övgüler yağdırdı.

Ruhani'nin sözlerini "Tanıdığımız Ruhani'ye yakışır bir açıklamaydı" şeklinde değerlendiren Süleymani, "Yerinde açıklamalarınız nedeniyle ellerinizden öpüyorum. İran'ın çıkarına olan her siyasette hizmetinizdeyim" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İsviçre'deki temasları kapsamında İranlılarla bir araya geldiği programda ABD tarafından "İran petrolünün ihracatının durdurulması"yla ilgili açıklamalara cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sözü edilen ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini söylemiş, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi? Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız" açıklamasında bulunmuştu.

Açıklama, Basra ve Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanıyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:41
  1. İran Devrim Muhafızları
  2. Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani
  3. Hasan Ruhani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'nin çamuru elinde kaldı! YSK ile AA'nın seçim sonuçları birebir örtüştü
    1. CHP'nin çamuru elinde kaldı! YSK ile..
    2. Eşcinsel sapkınlardan çocuk istismarı!
    3. Trabzonspor'da sakatlık üzüntüsü..
    4. WhatsApp bunu yapanlara 50 bin dolar..
    5. Kasım Süleymani'den petrol tehdidi
    6. Süper Lig'de gelecek sezonun adı belli..
    7. FETÖ'den tutuklanan eski Vali tahliye..
    8. Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni..
    9. Medine üzerinden Peygamberimize..
    10. Fenerbahçe ile Wilshere arasına..
    11. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Burak..
    12. İslam'a hakaret eden Berna Laçin kimdir?
    13. Kenan Sofuoğlu: Aracımı alnımın..
    14. YSK'nın sonuçlarına Muharrem İnce'den..
    15. Meclis'i yönetecek olan Durmuş Yılmaz..
    16. Çocukların gündüz uyuması için...
    17. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    18. Çocuklarıyla rakip olan ebeveynler
    19. Patlıcanları kızartırken yağ çekmemesi..
    20. Terör örgütü sevicisi Kati Piri:..
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    İnce'ye tepki: Tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz
    İnce'ye tepki: Tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz
    Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişi...
    Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişi...
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları