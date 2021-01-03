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Biyografi Kasım Süleymani kimdir?
Biyografi

Kasım Süleymani kimdir?

Amerika tarafından yapılan bombardıman sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:14:00 -
Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani, yoksul ve köylü bir ailenin evladı olarak dünyaya gelir.

İran İslam Devrimi'nin ardından kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katılan Süleymani, İran-Irak Savaşı’nda da etkin olarak görev aldıktan sonra askeri başarıları sebebiyle Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı olmaya hak kazanır.

Kasım Süleymani, 1998 yılından 2020 yılındaki ölümüne kadar ise, yurt dışı operasyonlar ile ilgilenen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı olarak görev yaptı. Askeri hayatında Lübnan Hizbullah'ının askeri kanadında "gölge liderleri" olarak nam salmış Süleymani, Suriye İç Savaşı'nda Suriye Hükümeti ve zalim Beşşar Esad’ı destekleyen çatışmalarda ve 2015'te Rusya-İran-Suriye-Irak koalisyonunun kurulmasında rol oynar. Suriye’de binlerce masumun ölmesine sebep olur.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde, ABD’nin insansız hava araçları ile Bağdat Uluslararası Havalimanına yaptığı bombardıman sonucunda öldü. Süleymani, Suriyeli mazlumlar tarafından lanetle anılmaya devam ediyor.

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