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Kasım Kutlu kimdir? Metro AŞ Kasım Kutlu neden istifa etti? Kasım Kutlu hayatı ve biyografisi

23 Haziran seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından istifalar da peş peşe geliyor. Son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcıları da İmamoğlu’nun göreve başlamasından sonra istifa etmişti. Akıllı Ulaşım Sistemleri sektöründe birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunan Kutlu, 04.09.2015 tarihinde Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı. Peki Kasım Kutlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kasım Kutlu neden istifa etti?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
Kasım Kutlu kimdir? Metro AŞ Kasım Kutlu neden istifa etti? Kasım Kutlu hayatı ve biyografisi

23 Haziran seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından istifalar da peş peşe geliyor. Son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcıları da İmamoğlu’nun göreve başlamasından sonra istifa etmişti. Akıllı Ulaşım Sistemleri sektöründe birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunan Kasım Kutlu, 04.09.2015 tarihinde Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı. Peki Kasım Kutlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kasım Kutlu neden istifa etti?

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kasım Kutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.

Kasım Kutlu kimdir?

1 Mart 1957'de Rize'nin Güneysu ilçesinde doğan Kasım KUTLU, 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel iş hayatında birçok üst düzey yöneticilik deneyimi bulunan KUTLU, sırasıyla; Sarıyer Belediyesi'nde Makine İkmal Müdür Yardımcılığı, Çaykur'da Bakım Onarım Müdürlüğü, Kâğıthane Belediyesi'nde Makine İkmal Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğu İSBAK A.Ş.’nin 1986 yılında kuruluş çalışmalarında da görev alan Kasım KUTLU, 1994 - 1999 yılları arasında da İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu süre içinde İSBAK’ı Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında teknoloji üreten bir yapıya kavuşturdu ve Türkiye’de bu alandaki birçok ilke imza attı. 2004 yılından itibaren İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine tekrar atanmasının ardından, pazarlama birimini kurdu ve İSBAK’ı sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşu haline getirdi. Akıllı Ulaşım Sistemleri sektöründe birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunan KUTLU, 04.09.2015 tarihinde Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Kamu deneyiminin yanı sıra özel sektörde, inşaat ve enerji alanlarında çalışmalar yapmış olan Kasım KUTLU’nun sosyal ve bölgesel derneklerde de başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
  1. Rize
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