Kasım ayında düzenlenecek Mersin Narenciye Festivalinin hazırlıkları başladı

MERSİN (İHA) – Bu yıl kasım ayında düzenlenmesi planlanan Mersin Narenciye Festivalinin hazırlıkları başladı. Mersin Narenciye Festivali Üst Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanarak, festivalin daha zenginleştirilip geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Mersin Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyeleri ile Ticaret Borsası ve çok sayıda kuruluşun desteğiyle bu yıl kasım ayının ilk haftasında düzenlenmesi planlanan ‘Mersin Narenciye Festivali’ üst kurul toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ile Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, merkez ilçe belediye başkanları, paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Narenciye Festivali tanıtım filmi gösterimi ile başlayan toplantıda bir konuşma yapan Vali Su, narenciyenin Mersin’in marka değeri olduğunu belirterek, narenciye festivalinin Mersin’in tanıtımı açısından önemine işaret etti. Geçen yıl yaklaşık 300 bin kişinin festival alanını ziyaret ettiğini kaydeden Su, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında verdikleri katkılardan dolayı tüm paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür ederek, bu yıl düzenlenecek festivalin daha da zenginleştirilip geliştirilebilmesi amacıyla bu toplantının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Toplantıda, festivalin önceki yıllarda olduğu gibi yine paydaşların desteğiyle yürütümünün Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarafından yapılmasına karar verildi.