Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte başlayacak?

Eğitim hayatına farklı kademelerde devam eden milyonlarca öğrenci geçen hafta çalan ilk ders zilinin ardından 2019-2020 eğitim dönemine başladı. Yoğun sınav ve ders temposuyla karşı karşıya kalacak olan milyonlarca öğrenci şimdiden, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlk ara tatil ne zaman? İşte detaylar...

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.