Kaşıkçı'yı konsolosun bahçesine gömdüler

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akibeti gizemini koruyor. Türlü senaryolar ortaya atılan kayıp gazeteci için sarsıcı iddia İngiliz basınından geldi.

BAHÇEYE Mİ GÖMÜLDÜ?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldü, cesedi ise konsolosun evinin bahçesinde gizlendi.



İşte Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Al Otaibi'nin Levent'teki konutu.

İngiliz Middlle East Eye sitesi, 2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın parçalanıp resmi araçla binadan çıkarıldığını yazdı. Korkunç iddiayı Sözcü bugün manşetine taşıdı.



Cesedin konsolosun evinin bahçesine gömüldüğünü de duyurdu...

Bir iddia da Lübnan gazetesinden geldi. Kaşıkçı'nın Arabistan'daki kardeşi ve karısının öldürüldüğü belirtildi...