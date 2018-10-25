Tüm gözler oraya çevrildi! Asitle yakıp kuyuya attılar iddiası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu konusundaki arayışlar sürerken gözler yeniden Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasının bahçesindeki kuyuya çevrildi. Kuyuda arama yapmak isteyen polisle Suudi yetkililerin izin vermediği kaydedilmişti. 15 kişilik suikast ekibinin Türkiye’deki ayak izlerini sürerek Belgrad Ormanları, Yalova ve Sultangazi’de birçok adreste delil ve Kaşıkçı’ya ait doku örneği arayan uzman ekipler, bir defa daha konsolosluğa yöneldi.

Ağır kimyasallarda kullanılan maske düştü

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ekiplerin konsoloslukta tekrar inceleme talebine sebep olan olay ise Sultangazi’de terk edilen diplomatik araç oldu. Suud ataşenin 7 Ekim günü otoparka bıraktığı diplomatik 34 CC 1736 plakalı siyah renkli E220 model Mercedes otomobile, 18 Ekim’de gelerek bir başka araçtan ikisi büyük üç valiz indirdiği bu sırada bir maskenin düştüğü ortaya çıkmıştı. Valizlerin taşınmasına yardım eden otopark görevlisi tarafından bulunan maskenin ağır kimyasalla çalışılacağı zaman takılan maskelerden olduğunun anlaşılması üzerine araştırmalar yeni bir boyut kazandı.



Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Başkonsolosluğu’nda kaybolmasının ardından uzun süre cinayeti inkâr eden Suudların ceset konusunda da kafa karıştırmak isteyebileceği şüphesiyle her ihtimali değerlendiren uzman ekipler, “Cesedin denize atıldığı, parçalara ayrıldığı, ormana gömüldüğü” gibi iddialara yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Başkonsolosluk bahçesindeki kuyuda arama yapılmasının engellenmesi ve çöpte maske bulunması üzerine cesedin asitle eritilmiş olabileceği yönünde kuşkular arttı.

Asit konusunda uzmanlar

Suudi Arabistan tarafından Mekke ve Medine’deki mezarlıklara defnedilen cenazelerin yok edilmesi için kullanıldığı bilinen asitlerin Kaşıkçı’nın cesedinin yok edilmesi içinde kullanılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Zira İstanbul’a gelen 15 kişilik ekip içinde Adli Tıp uzmanı ve üst düzey görevlilerin olması bu iddiayı güçlendiriyor. Ceset yok etme sırasında kullanılan asitlerin saç ve diş dahil her türlü dokuyu 37-38 dakika içerisinde erittiği mikroskobik parçalara dönüştürdüğü kaydediliyor. Uzman ekiplerin kuyudaki incelemeli sırasında bu yönde deliller arayacağı, buradan alınacak numunelerin, Kaşıkçı’ya ait DNA örnekleriyle karşılaştırması bekleniyor.