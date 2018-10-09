0553 313 94 23

Cemal Kaşıkçı'yı ABD'den İstanbul'a göndermişler

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kaybolan ve Suudiler tarafında öldürüldüğü iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne gittiği, buradan İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğuna gönderildiği ortaya çıktı.

09 Ekim 2018 Salı 21:09
Cemal Kaşıkçı'yı ABD'den İstanbul'a göndermişler

Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın, boşanma belgeleri almak için önce Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne gittiği, buradan İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğuna yönlendirildiği ortaya çıktı.

Euronews'in NBC'den aktardığı habere göre; Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, boşanma belgeleri almak için önce Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne gittiği, buradan İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğuna yönlendirildiği ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:09
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. washington
  4. başkonsolosluk
  5. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'den çok acı haber! Anne ile çocuğu 6. kattan düştü
    1. Niğde'den çok acı haber! Anne ile..
    2. Evlilikte bunlara dikkat edin
    3. Fazlası kalbe zarar
    4. Buffon'dan Fenerbahçe itirafı
    5. Kaşıkçı'yı ABD'den İstanbul'a..
    6. Jön Türkler'in ihanetini görünce..
    7. Anneler çabuk üşüyor ama daha az..
    8. Sözleşmeli öğretmenlerin yer..
    9. Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi..
    10. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    11. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    12. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    13. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    14. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    15. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    16. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    17. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    18. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    19. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    20. Zerdeçal deyip geçmeyin
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!