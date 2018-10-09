Cemal Kaşıkçı'yı ABD'den İstanbul'a göndermişler
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kaybolan ve Suudiler tarafında öldürüldüğü iddia edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne gittiği, buradan İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğuna gönderildiği ortaya çıktı.09 Ekim 2018 Salı 21:09
Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın, boşanma belgeleri almak için önce Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne gittiği, buradan İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğuna yönlendirildiği ortaya çıktı.
Euronews'in NBC'den aktardığı habere göre; Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, boşanma belgeleri almak için önce Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne gittiği, buradan İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğuna yönlendirildiği ortaya çıktı.
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