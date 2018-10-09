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Kaşıkçı'nın son röportajı ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı, bu olaydan 3 gün önce verdiği röportajda, "ülkesinde tutuklananların muhalif bile olmadığını" savundu.

09 Ekim 2018 Salı 11:20
Kaşıkçı'nın son röportajı ortaya çıktı

BBC'de yer alan haberde, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, kaybolduğu 2 Ekim tarihinden 3 gün önce İngiltere'nin başkenti Londra'da bir konferansa katıldığı belirtildi. 

Kaşıkçı, konferans sonrası BBC'ye verdiği röportajda da, "Suudi Arabistan'da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu olaylar insanları korkutuyor." görüşünü aktardı. 

Birçok arkadaşının sebepsiz tutuklandığını duyduğunu ve bu nedenle Suudi Arabistan'a dönmediğini dile getiren Kaşıkçı, "Ben sadece bir gazeteciyim. Konuşma, yazma özgürlüğüne sahip bir gazeteciyim. Washington Post gazetesi bana bir alan verdi ve ben de orada düşüncelerimi özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat bana kendi ülkemde verilseydi." ifadelerini kullandı. 

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen hafta salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:20
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