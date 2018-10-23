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Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba iddia: İnternetten görüşmüşler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakınındaki danışmanlarından Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini internetten görüntülü görüşme programıyla kontrol ettiği öne sürüldü.

23 Ekim 2018 Salı 06:30
Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba iddia: İnternetten görüşmüşler

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı iki Suudi yetkiliyi  referans vererek yayımladığı haberde, Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası görevden  alınan Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla  iletişim halinde olduğu iddia edildi.

Haberde, Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirtilen  kaynaklardan birinin, Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu  odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylediği kaydedildi. Bu bağlantı  esnasında Kahtani'nin Kaşıkçı'yı aşağılamaya başladığı ve hakaretler ettiği de  iddialar arasında yer aldı.

 

Türk istihbarat kaynakları referans verilerek, Kahtani'nin odada  bulunan katillere "Bana o köpeğin kafasını getirin." gibi sözler sarf ettiği  ileri sürülen haberde, Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülme sürecini canlı olarak  seyredip seyretmediğinin bilinmediği ifade edildi.

"Suudi Kraliyet Mahkemesinden bir yetkili" olarak belirtilen diğer  kaynak ise Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu Kahtani'nin almasının istenildiğini  kaydetti.

İsmi belirtilmeyen Kraliyet Mahkemesi çalışanı, Suudi Arabistan'ın  Kaşıkçı cinayeti sonrası yaptığı soruşturmada görevden alınan Kahtani'nin hapis  cezası almadığına vurgu yaparak, sosyal medya üzerinden paylaşımlarını sürdürdüğü  iddiasında bulundu.

Suud bin Abdullah el-Kahtani, 2017 yazında sosyal medyadan "Kimsenin  yönlendirmesi olmaksızın kararlar aldığımı mı düşünüyorsunuz?" paylaşımında  bulunmuş, özellikle LübnanBaşbakanı Saad Hariri'nin gözaltına alınmasında  oynadığı rol ve Suudi Kraliyet ailesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a  muhalif olabilecek isimleri susturmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Haberde ayrıca, başka bir Suudi yetkili kaynak gösterilerek, "Yaşanan  olaylar Muhammed bin Selman'ı görevden almaya yetmeyecek fakat muhtemelen tamiri  çok uzun yıllar alacak. Çünkü Kral kendisini koruyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasında önemli rol oynayan ve seçimi  kazandıktan sonra "başstratejist" olarak göreve getiren Steven Bannon'a  benzetilen Kahtani, Riyad yönetimi lehine çalışmak üzere bir sosyal medya hesabı  kurmasıyla biliniyor.

Öte yandan Kahtani, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin kaçırılmasında ve  Selman'a muhalif Kraliyet Ailesi üyelerinin susturulmasında planlayıcısı olarak  biliniyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 06:30
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