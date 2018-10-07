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Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasına ABD’den tepki

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 08:55
Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasına ABD’den tepki

Reuters'ın haberine dayanarak Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi iddiasını değerlendiren Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir."ifadesini kullandı.

Kaşıkçının cesur bir gazeteci olduğunu belirten Hiatt, "Halen öyle olduğunu umut ediyoruz. Ülkesinin aşkıyla, insan onuru ve özgürlüğüne olan derin inancıyla yazıyor. Ülkesinde, Ortadoğu'da ve dünyada ona saygı duyuluyordu. Onun yazılarını yayınlamakta büyük gurur duyuyorduk."değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Connecticut Eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Murphy, "Suudların ABD'de yaşayan birini hileyle konsolosluklarına çekip orada öldürdüğü doğru ise Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz temel bir kopma ile sonuçlanmalıdır."paylaşımında bulundu.

Daha önce de paylaşımda bulunan Murphy, "Suudi Arabistan, Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair derhal açıklama yapmalıdır."ifadesini kullanmıştı.

Emniyetten Kaşıkçı açıklaması

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktançıkmadığı tespit edildi.

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:55
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
  3. Cemal Kaşıkçı

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