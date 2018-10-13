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Trump'ın Brunson tweet'ine, Kaşıkçı'nın nişanlısından cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rahip Brunson'ın tahliye edilmesinin ardından "Sıkı çalıştık" paylaşımının altına, kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Peki ya Cemal Kaşıkçı'nın durumu için ne yapıyorsun?" yazdı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:57
Trump'ın Brunson tweet'ine, Kaşıkçı'nın nişanlısından cevap

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Riyad yönetimi sessizliğini korurken, ABD Başkanı Trump'ın 'devreye gireceğiz' açıklaması hala karşılık bulmadı.

"Kaşıkçı'nın durumu için ne yapıyorsun?"

Rahip Brunson'ın tahliye edilmesiyle ilgili Trump'un 'sıkı çalıştık' paylaşımını alıntılayan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz "Peki ya Cemal Kaşıkçı'nın durumu için ne yapıyorsun?" diye sordu.

Trump Beyaz Ev'e davet etmişti 

Trump daha önce yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili en üst düzeyde temaslarda bulunacağını belirterek Hatice Cengiz'i Beyaz Ev'e davet etmişti.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:57
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Suudi Arabistan
  3. Andrew Brunson
  4. Şarkıcı Hatice
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  8. RAHİP BRUNSON
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  10. Beyaz Saray
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  16. ABD

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