Trump'ın Brunson tweet'ine, Kaşıkçı'nın nişanlısından cevap

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Riyad yönetimi sessizliğini korurken, ABD Başkanı Trump'ın 'devreye gireceğiz' açıklaması hala karşılık bulmadı.

"Kaşıkçı'nın durumu için ne yapıyorsun?"

Rahip Brunson'ın tahliye edilmesiyle ilgili Trump'un 'sıkı çalıştık' paylaşımını alıntılayan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz "Peki ya Cemal Kaşıkçı'nın durumu için ne yapıyorsun?" diye sordu.

Trump Beyaz Ev'e davet etmişti

Trump daha önce yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili en üst düzeyde temaslarda bulunacağını belirterek Hatice Cengiz'i Beyaz Ev'e davet etmişti.