0553 313 94 23

Kaşıkçı'nın nişanlısından Donald Trump'a çağrı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Amerikan Washington Post gazetesine yazdığı makalede, "Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok." değerlendirmesini yaptı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:34
Kaşıkçı'nın nişanlısından Donald Trump'a çağrı

Cengiz, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan nişanlısı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Washington Post gazetesine bir makale yazdı.

Kaşıkçı ile evlenmek üzere olduklarını ve son evrak işlemleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gittiklerini belirten Cengiz, daha sonra nişanlısından haber alamadığını ifade etti.

GÜVENDE OLACAĞINDAN ŞÜPHE ETMİYORDU

Cengiz yazısında, "Cemal, bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söyledi ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden ana vatanı olan Suudi Arabistan konsolosluğuna, içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdi." ifadelerini kullandı.

Hatice Cengiz, dışarıda üç saat bekledikten sonra korku ve endişe duymaya başladığını vurguladı.

Konsolosluk binasındaki görevlilere nişanlısını sorduğunu aktaran Cengiz, "Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi çünkü Cemal'in binadan zaten ayrıldığını söylediler. Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ, TRUMP'A ÇAĞRI

Cengiz, şöyle devam etti:

"Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettim. Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamında) yeteneklerinden eminim. Şu anda da Başkan Trump ve eşi Melania Trump'tan, Cemal'in ortadan kaybolması konusunu aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ediyorum."

Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasıyla ilgili Riyad yönetimine de çağrıda bulunan Hatice Cengiz makalesinde, "Ayrıca Suudi Arabistan'ı ve özellikle Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aynı hassasiyeti göstermeye ve konsolosluktaki kamera kayıtlarını yayımlamaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:34
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
    1. Başkentte bazı yollar trafiğe..
    2. Katil İsrail güçleri 14 Filistinliyi..
    3. Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
    5. Nijerya'da kolera son 1 ayda 68 can aldı
    6. Siyonistler Filistinli genç kızı böyle..
    7. Tam 4 bin 500 tane yakalandı! Cezayı..
    8. Cemal Kaşıkçı olayında soru işaretleri
    9. Adı Fenerbahçe'yle anılan Ersun Yanal..
    10. Aileleri DAEŞ'e katılan 17 çocuğa..
    11. Dolar euro güne nasıl başladı?
    12. Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş..
    13. ABD'den Suudi Arabistan'a uyarı!
    14. Kaşıkçı'nın nişanlısı Washington..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. Onbinlerce kişiye emeklilik müjdesi
    17. Engelliler Derneğinden Çağla Şıkel..
    18. Dolar bugün ne kadar?
    19. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Ay sonunda..
    20. Amerika'dan Suudi Arabistan'a uyarı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!