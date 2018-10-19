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Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğun neresinde öldürüldüğü tespit edildi

El Cezire, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğun neresinde öldürüldüğünün tespit edildiğini iddia etti.

19 Ekim 2018 Cuma 15:11
Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğun neresinde öldürüldüğü tespit edildi

El Cezire, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolusluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğun neresinde öldürüldüğünün tespit edildiğini iddia etti.

Başkonsoloslukta arama yapılmıştı

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu oluşturulmuştu. Ortak çalışma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı. 

Ortak çalışma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme başlatmıştı. Aynı gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında ikinci bir arama daha gerçekleştirmişti. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:11
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı

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