'Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü belli!'

El-Cezire haber kanalı canlı yayına geçerek Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni detaylar öne sürdü.

Ses kayıtlarına ve arama çalışmalarında bulunan delillere dayanarak Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluğa girer girmez birkaç kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldüğü iddia edildi.

Kanalın iddiasına göre, Türk güvenlik güçleri, "Kaşıkçı içeriye girdikten sonra Suudi infaz timi gazetecinin üzerine atladı ve Kaşıkçı'yı zorla üst kata taşıdılar" dedi.

Kaşıkçı'yı doğrudan Konsolos Uteybi'nin odasına götüren infaz timi burada Kaşıkçı'ya herhangi bir sorgu uygulamadan doğrudan öldürdü.

El-Cezire, "Türk yetkililer Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğünü biliyoruz dedi. Suudi otopsi uzmanı cesedi parçaladı" iddiasında bulundu.

El-Cezire'nin haberinde geçen ve Türk kaynağa dayandırılan ifadeler şöyle:



"Adli tıp uzmanı cerrah Salah Tabiki Kaşıkçı'nın cesedini 15 dakikada parçaladı. Konsolosluk binasına giren Türk yetkililere girmeden önce cinayet anına ilişkin ses kaydı dinletildi. Türk ekipleri arama ve araştırmalarını buna göre yaptılar."