Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı'nda 2 sır uçak! Biri indi, diğeri kalktı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiği günden bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı'na 2 sır uçak geldi. Suudi Arabistan'dan gelen 2 uçağın kısa süre sonra tekrar bu ülkeye havalandığı ortaya çıktı.08 Ekim 2018 Pazartesi 16:12
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim'den sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için emniyet ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.
Atatürk Havalimanı'na indi
2 Ekim'de Suudi Arabistan’dan HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptığı ortaya çıktı.
İlk uçak 1 saat sonra gitti
İlk uçağın Atatürk Havalimanı’nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan’a havalandığı ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına indiği belirlendi.
İkinci uçak akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı
HZ- SK2 kuyruk tescilli uçağın da akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi.
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