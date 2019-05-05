Kaşıkçı’nın katili serbest! Yeğeninin mezuniyet törenine katıldı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katleden suikast ekibinin yöneten isim Suudi Arabistan İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri’nin serbest olduğu ortaya çıktı. Veliaht Prens bin Selman’ın en yakın adamı olan Asiri’nin Twitter’da yeğeninin mezuniyet törenine katıldığı görüldü. Asiri, cinayetle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın 29 Nisan’daki duruşmasına katılmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastını yöneten isim olduğu belirtilen Suudi Arabistan İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest olduğu ortaya çıktı. Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta Asiri'nin, yeğeninin askeriyeden mezun olduğu törene katıldığı görüldü. Selman'ın en yakın adamlarından Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Asiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakın adamlarından. Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın 29 Nisan'da düzenlenen son duruşmasında yer almıştı ancak ortaya çıkan fotoğraf, davanın adeta göstermelik olduğunu ortaya koydu. Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti sonrası Asiri'nin cinayeti yönettiğini açıklamıştı.

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