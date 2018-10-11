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Kaşıkçı’nın kardeşi de Cidde’de öldürüldü

Suudi Konsolosluğu'na girdikten sonra akıbetiyle ilgili delil bulunamayan Kaşıkçı'nın da Cidde'de öldürüldüğü iddia edildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 01:31
Kaşıkçı’nın kardeşi de Cidde’de öldürüldü

Beyrut’ta bir gazete, geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kardeşinin ve karısının Cidde’de Pazartesi gecesi eve giren maskeli kişiler tarafından öldürüldüğünü, çocuklarının kaçarak kurtulduğunu yazdı.

ÇOCUKLARINI DAKAÇIRDILAR

Beyrut’ta basılan Diyar gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı’nın kardeşi Ahmet Kaşıkçı ile karısı Cidde’de öldürüldü. İddiaya göre, eve gelen maskeli ve kılıçlı şahıslar Ahmet Kaşıkçı ve karısını öldürdü, Kaçıkçı’nın üç çocuğu ise kaçtı.

Ahmet Kaşıkçı’nın bir komşusu, eve giren şahısların ellerinde kılıçlar olduğunu ve kafasını koparana kadar Ahmet Kaşıkçı ve karısının başına ve omuzuna kılıç salladıklarını, Ahmet Kaşıkçı’nın üç çocuğunun kaçarak komşularının evine sığındığını söyledi. Komşular, daha sonra Suudi polislerin gelerek kendilerine dağılmalarını söylediğini ve cesetleri alıp bilinmeyen bir yere götürdüklerini, daha sonra gelen polislerin evde sabaha kadar inceleme yaptıklarını söyledi.

Ahmet Kaşıkçı’nın kaçan 18 yaşındaki oğlu Muhammed Kaşıkçı’nın kaçarak izini kaybettirdiği belirtildi. Polisin, Ahmet Kaşıkçı’nın evinin kapısını demir bloklarla kapatarak, eve kimsenin yaklaşmaması emrini verdiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 01:31
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