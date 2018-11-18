Cemal Kaşıkçı'nın 'dini nikahlı eşi' olduğunu iddia etti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Washington Post’un haberine göre Mısırlı bir kadın yıl içerisinde Kaşıkçı ile dini bir törenle evlendi.

Güvenlik gerekçesiyle isminin sadece ilk harfini ve soyismini veren Mısırlı H. Atr, Cemal Kaşıkçı ile olan evliliğini bir Müslümanın eşi olarak tanınmak ve tüm haklarını almak istediği için açıkladığını ifade etti. H. Atr, Washington Post’la Kaşıkçı ile olan mesajlaşmalarını ve düğün töreninin de içerisinde olduğu fotoğrafları paylaştı. Törenin, Washington’da yapıldığını belirtti.

"Cemal bana bu kadından hiç bahsetmedi"

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz de bu gelişme üzerine açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Cemal bana bu kadından hiç bahsetmedi. İnsanların Cemal’le ilgili sahip olduğu düşünceleri neden değiştirmeye çalışıyor? Ne istiyor? Bunun Cemal’i kötülemek ve itibarını sarsmak için bir girişim olduğundan şüpheleniyorum” şeklinde konuştu.

H. Atr, evlilik fotoğrafları ve diğer kanıtları Ortadoğu’daki bir ülkede bulunan Suudi Arabistan ve Türkiye konsolosluklarına teslim ettiğini söyledi. Washington Post bu fotoğraflardan bazılarının bu hafta içerisinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı destekleyen Twitter hesaplarından paylaşıldığına da dikkat çekti.

Mısırlı H. Atr 50 yaşında olduğunu ve bir Körfez ülkesinde yaşadığını ifade ederken, Kaşıkçı ile 10 yıl önce bir medya forumunda tanıştığını fakat aralarındaki ilişkinin geçtiğimiz yıl başladığını dile getirdi. Atr, Kaşıkçı’yı son olarak Eylül ayında gördüğünü, Suudi gazetecinin Suudi Arabistan hükümetinin kendisine karşı bir misilleme yapabileceği yönündeki endişelerini dile getirdiğini ama hayatının tehlikede olduğunu düşünmediğini kaydetti.