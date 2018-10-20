0553 313 94 23

Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia

Suudi Arabistan 2 Ekim'de kaybolan Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Ancak yapılan açıklamada gazeteci Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetine ilişkin ayrıntı verildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:56
Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia

2 Ekim tarihinde evlilik için belgelerini almak üzere girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belli oldu. 

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Yapılan resmi açıklamada Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" ifade edildi. 

CESEDİ YEREL BİR İŞBİRLİKÇİYE TESLİM EDİLDİ
Ancak açıklamada 18 gün önce öldürülen Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin bilgi verilmedi. Reuters haber ajansının Suudi yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Kaşıkçı'nın cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:56
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez kozlarını paylaşacak!
    1. Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez..
    2. Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı
    3. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    4. İzmir'de bir anlık hata ve ardından..
    5. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    6. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    7. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı..
    8. Can simidi ve ekmekle bu halde bulundu
    9. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    10. Suudi Arabistan konsolosluk aracında..
    11. Ara Güler'in cenazesi nereden..
    12. Dehşet eviyle ilgili şok iddia..
    13. 34 CC 1865'te önemli kanıtlar bulundu
    14. İstanbul'da dehşet evi hakkında kan..
    15. Başkan Uysal: Türkiye'nin ilk Millet..
    16. Kimlik no: 363 ve 364! O çocuklar..
    17. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia
    18. Akıncı Üssü davasında 2 sanığa tahliye
    19. Yıllardır iddia ediliyordu gerçek..
    20. Veliaht Selman'a yeni görev
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"