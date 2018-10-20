Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia

2 Ekim tarihinde evlilik için belgelerini almak üzere girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belli oldu.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Yapılan resmi açıklamada Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" ifade edildi.

CESEDİ YEREL BİR İŞBİRLİKÇİYE TESLİM EDİLDİ

Ancak açıklamada 18 gün önce öldürülen Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin bilgi verilmedi. Reuters haber ajansının Suudi yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Kaşıkçı'nın cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi.