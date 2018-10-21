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'Kaşıkçı'nın cesedi nerede bilmiyoruz'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Cesedin yerini tespit etmek için çalışmaya devam ediyoruz' açıklamasını yaptı.

21 Ekim 2018 Pazar 19:31
'Kaşıkçı'nın cesedi nerede bilmiyoruz'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini açıkladı.

Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün bir hatadan kaynaklandığını savunan Cubeyr, "Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Cesedin yerini tespit etmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile tarihsel ilişkilerin bu krizi aşacağını belirten Kaşıkçı, "Veliaht Selman'ın Kaşıkçı olayı ile bir bağlantısı yok" dedi.

Riyad itiraf etmişti: Kaşıkçı öldürüldü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de giriş yaptığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan çıkmamasının ardından geçen 18 gün sonrasında Suudi makamları, orada çıkan bir kavga sonucu öldüğünü itiraf eden açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 19:31
  1. İstanbul
  2. Arabistan

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