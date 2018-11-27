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Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı malikane yıkılacak!

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan ve öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı kaçak malikane için yıkım kararı verildiği öğrenildi..

27 Kasım 2018 Salı 15:08
Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı malikane yıkılacak!

Yalova’nın Termal ilçesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin arandığı kaçak malikanenin imar barışından faydalanmazsa yıkılacağı belirtildi.
2014 yılında 2 Suudi iş adamı tarafından tarla olarak mülk edinilen ve sonrasında imar izni olmamasına rağmen kaçak olarak inşa edilen malikane ile ilgili Yalova Belediyesinin 2015 yılında ceza kestiği, 2016 yılında ise savcılığa yıkım istemiyle suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi.

Arama çalışmaları yapılmıştı

2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili dün Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı lüks malikanede arama yapıldı. Malikanenin sahibi olan Suudi iş adamının Kaşıkçı cinayetinden bir gün önce olayın şüphelilerinden biriyle görüştüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sabah saat 09.00'da malikaneye baskın yapan 40 kişilik özel ekip 10 saat boyunca arama çalışması yaptı.

Malikane kaçak çıktı

İstanbul'dan gelen özel ekipler Muhammed Al Fozan ve Muhammed Al Suhai adlı iş adamlarına ait malikanede arama yaptıkları sırada malikanenin kaçak olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında Suudi iki iş adamının tarla olarak mülk edindikleri bölgede imar izni olmamasına rağmen malikaneyi kaçak olarak inşa ettikleri ortaya çıktı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklama yapan CHP'li Yalova Belediyesi, kaçak yapılan malikaneyle ilgili 19 Ağustos 2015 tarihinde encümen kararıyla cezai işlem uygulayıp, iş adamlarına gerekli uyarıların yapıldığını, ancak kaçak yapı ile ilgili bir değişim yaşanmaması üzerine 22 Ocak 2016 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapının kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini bildirerek suç duyurusunda bulunduklarını iddia etti. Öte yandan, Suudi iş adamlarının imar barışından faydalanmayıp başvuru tarihinin sona ermesiyle birlikte kaçak malikanenin belediye tarafından yıkılacağı belirtildi.

 

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:08
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Yalova

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Şu Kaşıkçının cesedi için harcanan para,mesai ,enerji ve zaman çok büyük miktarlara ulaştı , sanıklardan 1-2 sini konuştursanız daha kolay ve ucuz olmazmıydı , cesedi bulsanız ne olacak sanki.
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