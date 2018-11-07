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Kaşıkçı cinayetinden 1 ay sonra bir Suudi gazeteci daha öldürüldü!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda katledilmesinden 1 ay sonra Suudi gazeteci Turki Bin Abdul Aziz Al Jasser'in Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinde işkence yapılarak öldürüldüğü iddia edildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:51
Kaşıkçı cinayetinden 1 ay sonra bir Suudi gazeteci daha öldürüldü!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 1 ay sonra Suudi Arabistanlı bir gazetecinin daha öldürüldüğü iddia edildi.

The Khaleej haber sitesi insan hakları aktivistlerinden aldıkları bilgilere dayanarak gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

Mart ayında Dubai'de yakalanmıştı

Arabistan hükümetinin Al-Jasser'in twitter üzerinden başka bir isimle hesap açtığı ve bu hesap üzerinden Suudi yetkilileri ve kraliyet ailei mensuplarının insan hakları ihallerini paylaştığı ve Arabistanlı ajanlar tarafından Mart ayında Dubai'de yakalandı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü kabul edilmişti

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmişti. Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda hayatını kaybetmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını açıklanmış, Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurmuştu.

Suudiler Kaşıkçı için kan parası ödeyecek

El Cezire televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayet emrini üst düzey birisinin verdiğini ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ailesine kan parası ödeyeceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:51
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. cinayet
  5. Turki Bin Abdul Aziz Al Jasser

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