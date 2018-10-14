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Kaşıkçı olayında arama krizi! Yine kabul etmediler

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma devam ediyor. Başkonsolos Kaşıkçı'nın 'gömüldüğü' iddia edilen iki adreste arama yapmak için gerekli olan izni dün de vermedi.

14 Ekim 2018 Pazar 07:04
Kaşıkçı olayında arama krizi! Yine kabul etmediler

İstanbul Levent'teki Suudi konsolosluk binasına iki sivil araçla gelen 6 kişinin içeride ne yaptığı merak konusu oldu. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken, Başkonsolos Muhammed el-Katibi, Cemal Kaşıkçı'nın 'gömüldüğü' iddia edilen iki adreste arama yapmak için gerekli olan izni dün de vermedi.

'Sınırdışı' yaptırımı gündemde

Tüm şüpheler, konsolosluk binası ile buraya 300 metre mesafedeki resmi konuta yoğunlaştı. Kaşıkçı'ya ait bir iz bulmak için arama yapmak isteyen güvenlik güçleri bu yerleşkelere henüz giremedi. Günlerdir evinden çıkmayan Başkonsolos el-Katibi ve diğer çalışanlar için 'sınırdışı' yaptırımı gündemde. Bu arada 2 Ekim'de Kaşıkçı konsolosluğa girdikten kısa bir süre sonra binadan çıkışı kameralara yansıyan Mercedes Vito aracının 6,5 saatlik yolculuğuna 'yem' gözüyle bakılıyor.

Hedef saptırma olabilir

Levent'teki adresten çıkıp Anadolu yakasına geçen, Maltepe ve Kartal istikametini takip ederek Pendik yönüne sapan sözkonusu minibüsün burada ara sokaklara girdiği ve yeniden Avrupa yakasındaki konsolosluğun önüne döndüğü tespit edilmişti. Polis ekipleri, araçla yapılan bu uzun seyahati, takibe karşı hedef saptırma çalışması ya da şaşırtmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 07:04
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. Başkonsolosluk

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