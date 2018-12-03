Suikaste kurban giden Kaşıkçı ve Karlov 'Pegasus' ile izlendi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın telefonunda kullanılan casus program Pegasus'un Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinde de kullanılmış olabileceği öğrenildi.

Söz konusu programın tam ismi Pegasus casus yazılımı olarak geçiyor. İsrail tarafından üretilen yazılım ABD'li şirketlerce satın alındı. Daha sonra söz konusu şirket çok yüksek ücretler karşılığında başka ülkelere ve kişilere bu programı sattı ve böylece hedef kişi, kurum ya da ülkelerin mahrem sırlarının parayı veren kişilerin eline geçmesinin önü açıldı.

Kaşıkçı ve Karlov sadece birer örnek

Sosyal medya ve algı yönetimi konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan ve bu alanda Türkiye'nin en önemli isimlerinden olan Doç. Dr. Levent Eraslan, Kaşıkçı ve Karlov olaylarında kullanılan yöntemlerin benzerliğine dikkati çekerek, "Kaşıkçı olayında son 3 aylık periyotta Pegasus'un etkin kullanıldığını biliyoruz. Suudi Veliaht Selman'ın sadece Kaşıkçı için bu yöntemi kullandığını düşünmek biraz iyi niyetlilik olur. Selman'ın kendisine muhalif her isim için parasını bastırıp bu programı kullanma olası çok yüksek" şeklinde konuştu.

"Karlov'u her yerden çembere aldılar"FETÖ tetikçisi tarafından vurularak öldürülen Rus Büyükelçi Karlov suikastinde de Pegasus'un etkin kullanıldığı yönünde ciddi kanaatlar olduğunu vurgu yapan Eraslan, şöyle devam etti:

Karlov'u çok ciddi anlamda takip etmişler. Hem rutin programlarını hem rutin dışı alışkanlıklarını öğrenmişler. Bunu nereden biliyoruz? Sonuçta FETÖ mensubu MİT mensuplarının bu olaya müdahil olması demek, çok daha detaylı bir bilgi havuzuna erişim demek.

Tüm bunların yanı sıra Karlov'un telefonunda da Pegasus yazılımının olması çok yüksek ihtimal. Neden bu sonuca varıyoruz? Çünkü Karlov suikasti FETÖ'nün tek başına yapabileceği bir iş değil. ABD ve İsrail gibi ülkeler olmadan böylesi bir eylem yapılması imkansız. Eğer bir olaya ABD ve İsrail giriyorsa burada Pegasus'un kullanıldığından neredeyse emin olmamız lazım."

Pegasus casus yazılımıyla neler yapılabilir?

Söz konusu programın neler yapabileceği konusunda da bilgi veren Eraslan, "Pegasus basit bir zararlı yazılım değil. SMS içerikleriniz, WhatsApp geçmişiniz, Gmail, Facebook, Skype, Vibe ve Twitter mesajlarınız gibi verilerinizin tamamına erişim sağlıyor. Telefonunuzda bastığınız her tuşu kaydedip, rehberinize erişebilen bir programdan bahsediyoruz. Pegasus, kurbanın tam anlamıyla her şeyini öğrenmek üzere kurulu zararlı bir yazılım.

Bununla birlikte Pegasus, cihazınızın ön/arka kamerasına ve mikrofonuna dahi erişim sağlayabiliyor. Bu sebeple akıllı telefonunuzda bulunmasa dahi gizliliğinize dair her şeyi tehdit ediyor. Hatta Pegasus, tuş kilidinizi açıp ekran görüntüsü dahi alabiliyor" şeklinde konuştu.

FETÖ bu programı satın aldı mı sorusuna yanıt verilmeli

Eraslan, Türkiye'de bu tür konularda FETÖ'nün oldukça yetkin olduğu ve gerek ABD gerek İsrail tarafından sürekli eğitildiği uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

"Teknolojik terör örgütü olarak betimlenebileceğimiz FETÖ örgütü ayrıca kriptolu telefonları ile iletişim sağlıyor. Örgüt kendi kurdukları Sürat Bilişim, İsim Tesci İnternet Teknolojileri A.Ş., FBS İnternet Teknolojileri Uluslararası İşletme Şirketi, FBS Bilişim Çözümleri Ltd. Şti ve aynı zamanda yuvalandıkları TÜBİTAK (Bilgem), Bilgi Teknolojileri Kurumu, güvenlik güçlerinin siber daireleri gibi yerlerde hem kendi bilişim teknolojileri kapasitelerini geliştirdi hem de uygulamaya dönük çalışmalar yaptı.

Pegasus casus yazılımının dünyada en çok kullanıldığı ülkelerden biri Türkiye.

İtalya'dan program satın almışlardı

Tabi tüm bu bilgileri alt alta koyunca FETÖ'nün özellikle emniyette etkin olduğu dönemde Pegasus programını resmi olarak satın alıp almadığı sorusuna ilgili kurumlardan net bir yanıt gelmeli.

Çünkü FETÖ'nün emniyette güçlü olduğu dönemde resmi olarak İtalya'dan bir casusluk yazılımı satın aldığı, bu programı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki bilgisayarlara kurdukları, benzer şekilde resmi kurumların bilgisayarlarına sızarak tüm yazışmaları dışarı sızdırdıklarını biliyoruz.

(Yeni Şafak)