Kaşıkçı vakası kriz provokasyonu mu?

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu belirsizliğini koruyor. Cemal Kaşıkçı’nın nasıl kaybolduğu ve nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. İddialar, gazeteci Kaşıkçı’nın öldürüldüğü yönünde ağırlık kazanıyor. Uzmanlar, hadisedeki sırların ‘sıradan’ olmadığına dikkat çekerek Suudi Arabistan ile Türkiye arasında diplomatik kriz çıkarmaya dönük dış operasyon ihtimaline vurgu yapıyor. Kaşıkçı’ya yönelik diplomasi tarihinde emsali zor görülecek bir yanlışın Suudi yetkililerce işlenmiş olma ihtimali üzerinde de duran uzmanlar, böylesi bir durumda Türkiye’nin diplomatik teamüller çerçevesinde Suudlara sert bir karşılık vermesi gerektiğini söylüyor.

NEDEN KONSOLOSLUK BİNASI?

Konuyu Akit’e değerlendiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Cemal Kaşıkçı olayının Rus uçağının düşürülmesi ve Ankara’da Rus büyükelçinin öldürülmesi hadiseleriyle benzerlik taşıdığını ifade ediyor. Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı ile Rus büyükelçisi Karlov’un öldürülmesi olayında Türkiye’nin resmi kurum ve kişileri Rusya’ya yönelik eylemde bulunmuş gibi görünüyordu ama arkasından karanlık yapılar çıkmıştı. Rusya ile Türkiye’nin arasını açmaya dönük eylemlerdi bunlar. Kaşıkçı olayının da Suudi Arabistan’ın konsolosluğunda yaşanması şüphe uyandırıyor.” diyor.

DIŞ OPERASYON İHTİMALİNE DİKKAT

Kaçırma veya öldürme fiillerinin daha farklı yerlerde yapılabilecekken neden konsoloslukta gerçekleştirilmiş olabileceğini sorgulayan Bilgin, “Elbette tasvip edilecek bir durum değil bu ama emsalleri olan bir gerçek ki, böylesi hadiseler resmi kurumların dışında iz bırakmadan yapılıyor. Kaçırmada da suikast gibi eylemlerde de genellikle bu yöntemler seyrediliyorken Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki konsolosluğunda Kaçıkçı’ya yönelik öldürme veya kaçırma fiilini işleyecek olması düşündürücü. Kaşıkçı hadisesi kesinlikle her yönüyle araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kriz oluşturma gayesi dahil tüm ihtimaller masaya yatırılmalıdır.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ADIMLARINI SABIRLA ATMALI

Son dönemdeki Ortadoğu konjönktüründe ülkelerin siyasi krizlerle çalkalandığını, Türkiye’nin de ateş çemberine çekilmek istendiğini hatırlatan M. Sıtkı Bilgin, “Katar meselesi, İran’a karşı Körfez ülkelerinin organize edilmesi, geçtiğimiz günlerde İran’daki askeri geçit töreninde silahlı saldırıda bulunulması ve bu son olayları da düşündüğümüzde Ortadoğu siyasetindeki yangının daha da körüklendiğini görüyoruz. Türkiye bu girdaba girmeyecektir.” ifadelerini kullandı. Bilgin şöyle devam etti: “Diplomatik teamülleri sabırla sürdürmek Türkiye açısından daha doğru olacaktır. Uluslararası hukuk ve siyasetin gereği neyse o kural çerçevesinde gerekli tahkikat ve tetkikat yapılarak önce olayın ne olduğu ortaya konulmalı sonrasında ona göre konunun hukuki, diplomatik veya siyasi boyutlarıyla gereken yapılmalıdır. Kesinlikle bu sıradan bir vaka değil.”

SUUD’DAKİ YENİ SİSTEMİN BİR UZANTISI OLABİLİR

Suudların homojen bir ülke olmadığını belirten Ortadoğu uzmanı Abdulkadir Şen ise Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı’ya Türkiye üzerinde yargısız infaz yapmış olmasının tespiti durumunda Türkiye’nin diplomatik teamüller çerçevesinde Suudlara sert bir karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Karanlık olaya Suudi Arabistan’ın iç işlerindeki çalkantılara değinerek fener tutan Abdulkadir Şen, “Suudi Arabistan yetkilileri konsoloslukta Cemal Kaşıkçı’yı sorgulamaya alıp bu esnasında kendisini darp e ve kendisini amaç dışı olarak öldürdükleri yönünde. Suudi Arabistan gibi bir ülkenin muhalifleri özellikle son dönemde katlettiğini biliyoruz. Arabistan dışa kapalı bir rejime doğru ilerliyor. Daha önce diktatöryal bir sistem olsa da toplumun bazı kesimlerince desteklenen, kabul gören, çeşitli dini gruplarla, toplumun bazı tabakalarıyla uzlaşmış ve iç dengeleri koruyan bir sistem vardı. Ama veliaht prens geldikten sonra Arabistan içerisindeki aşiret, ulema-devlet ilişkilerini bozmaya başladı. Katar ve Kuveyt gibi ülkelerle kriz yaşayarak uluslararası anlamda da dengeleri bozdu. Kurmaya çalıştığı yeni sistemin bir uzantısını da Kaşıkçı hadisesi oluşturuyor olabilir.” dedi.

EĞER YARGISIZ İNFAZ YAPILDIYSA...

Böyle bir olayın Türkiye’de yaşanmış olması ve yargısız infaz boyutunun var olması durumunda bedelinin ödetilmesi gerektiğini belirten Abdulkadir Şen, “Esas olarak baktığımızda Suudi Arabistan’ın Amerika’dan, İran’ın Birleşik Arap Devletleri’nden farkının olmadığını görürüz. Bu ülkelere her konuda hak ettikleri muamelede bulunmak gerekir. Türkiye’de bir insanı yargısız infazla illegal bir şekilde öldürülmesine karşılık diplomatik teamüller neyi gerektiriyorsa onu yapmalıdır. Ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuğumuz, Amerika, Rusya ve diğer ülkelerle problem yaşadığımız bir süreçte Suudi Arabistan ile ciddi bir kriz yaşamamız da ülkemizin çıkarına olmayacağı da bir gerçektir. Her yönüyle aydınlatılması gereken bu olayla ilgili Türkiye çok dikkatli bir şekilde adımlarını atmalıdır.” şeklinde konuştu.

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BİR HAFTADIR KAYIP, KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YOK

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na gittiği 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu belirsizliğini koruyor. İngiliz haber ajansı Reuters’ın Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürüldüğüne yönelik haberinin ardından açıklama yapan Türk-Arap Medyası Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, gazeteci Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü birkaç yerden teyit ettiklerini söyledi. Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Washington Post’tan Fred Hiatt ise, “Cemal’in katledildiği haberi doğru ise bu korkunç ve akıl almaz bir fiildir.” dedi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “Başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir” açıklamasını yaptı. Ayrıca Emniyet birimleri, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı’nın Başkonsolosluktan çıkmadığı tespitine vardı. Başkonsolosluk yetkilileri ise düğümü çözecek kamera kayıtlarının olay günü çalışmadığını söyleyerek muammayı artırıyor.

Tevekkül de konsolosluk önünde

STK temsilcileri, Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili eylem yaptı. Eylemde Nobel ödüllü Yemenli gazeteci Tevekkül Karman, Demokratik Devrimler Arap Meclisi adına bir konuşma yaptı. Karman, “Kaşıkçı, eğer tutukluysa ani bir şekilde bırakılmasını talep ediyoruz. Suudi Arabistan hapishanelerinde yapılan işkenceleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Suudi yetkililerin bir an önce bu politikalarından vazgeçmelerini talep ediyoruz” diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu belirsizliğini koruyor. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “Başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Tesadüfe bak: kamera olay günü çalışmıyordu!

Ayrıca Emniyet birimleri, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Kaşıkçı’nın Başkonsolosluktan çıkmadığı tespitine vardı. Başkonsolosluk yetkilileri ise düğümü çözecek kamera kayıtlarının olay günü çalışmadığını söyleyerek muammayı artırıyor. Reuters’ın Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğüne yönelik haberinin ardından açıklama yapan Türk-Arap Medyası Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, ölümü birkaç yerden teyit ettiklerini açıklamıştı.

Suudi Büyükelçisi çağırıldı

Türk Dışişleri Bakanlığı ise Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi El-Hireyci’yi bakanlığa çağırarak, Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturmada “tam iş birliği içinde olunması” beklentisini iletti. Bu arada; STK ve uluslararası toplumdan olaya yönelik tepkiler yükselirken, Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Washington Post’tan Fred Hiatt, “Cemal’in katledildiği haberi doğru ise bu korkunç ve akıl almaz bir fiildir” dedi.