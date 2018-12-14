"Kaşıkçı soruşturmasını Suudilerin yürütmesi yeterli değil"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan hükümeti tarafından soruşturulmasının "tek kelimeyle yeterli olmadığını" belirtti.

Sözcü Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarının, ABD Senatosunda kabul edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"(Cinayetin) Başından bu yana söylediğimiz gibi hala uluslararası soruşturma çağrısında bulunuyoruz." diyen Shamdasani, Türk ve Suudi makamlarının yürüttüğü soruşturmaya müteşekkir olduklarını belirtti.

Shamdasani, bununla birlikte Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmayı yeterli görmediklerine dikkati çekerek, "Hükümeti eleştiren bir gazetecinin cinayetinin, o hükümetin başka bir ülkedeki konsolosluğunda işlendiği göz önüne alındığında, soruşturmanın Suudi Arabistan tarafından yürütülmesi tek kelimeyle yeterli değildir. Uluslararası bir müdahillik gerekiyor ve biz bunun güçlü şekilde arkasındayız. " ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin, Suudi Arabistan makamlarıyla cinayetin ilk gününden itibaren görüştükleri bilgisini paylaşan Shamdasani, başlatılacak bir uluslararası soruşturmanın adresinin de BM'nin merkezinin bulunduğu New York olduğunu kaydetti.

ABD Senatosu da dün Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed'i sorumlu tutan ortak karar tasarısını kabul etmişti.



Tasarıda, Senatonun Kaşıkçı cinayetinin talimatının Veliaht Prens tarafından verildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısı yapılmıştı.







