Kaşıkçı soruşturması büyüyor! 25 kişi daha ifadeye çağrıldı
Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 25 kişi daha ifadeye çağrıldı.21 Ekim 2018 Pazar 15:18
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında son dakika... Cinayeti soruşturan savcılık, 25 kişiyi daha tanık olarak ifadeye çağırdı.
Hafta içinde savcılar 20 kişiyi tanık olarak dinlemişti.
2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü, 20 Ekim'in ilk saatlerinde Riyad yönetimi tarafından kabul edilmişti. Henüz Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.
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