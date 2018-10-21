Kaşıkçı soruşturması büyüyor! 25 kişi daha ifadeye çağrıldı

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında son dakika... Cinayeti soruşturan savcılık, 25 kişiyi daha tanık olarak ifadeye çağırdı.

Hafta içinde savcılar 20 kişiyi tanık olarak dinlemişti.

2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü, 20 Ekim'in ilk saatlerinde Riyad yönetimi tarafından kabul edilmişti. Henüz Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.