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Kaşıkçı soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:05
Kaşıkçı soruşturması

İSTANBUL (AA) - Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, Ahmed el-Asiri ve Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, bu kişiler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:05
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Soruşturma
  3. Yakalama kararı

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