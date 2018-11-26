THY- Banjul
0553 313 94 23

Kaşıkçı soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:- "Bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'in olaydan bir gün önce, 1 Ekim'de Yalova'nın Samanlı Köyü'nde ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan ile iletişim kurduğu tespit edilmiştir"- "Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir"

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:51
Kaşıkçı soruşturması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'in Yalova'daki villada ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan ile görüşmesinin Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yok edilmesiyle ilgili olduğunun değerlendirildiğini" bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Yalova'daki bir evde yapılan ceset aramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında, 7, 18 ve 31 Ekim tarihli basın açıklamalarında ayrıntılı bilgi verildiği hatırlatılarak, şu bilgilendirme yapıldı:

"Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde 1 ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'ın olaydan bir gün önce, 1 Ekim'de Samanlı Köyü merkez Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2018/5664 sayılı kararına istinaden bugün Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır."

Açıklamada, gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı da ifade edildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:51
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Kaşıkçı soruşturması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuveyt'te 8. Uluslararası İnsani Yardım Konferansı başladı
    1. Kuveyt'te 8. Uluslararası İnsani..
    2. Trabzonspor'un genç oyuncuları,..
    3. SETA'dan sosyal yardımlarla ilgili..
    4. İran'dan AB'ye 'çalışmaları..
    5. 2019 Mobilya Modelleri
    6. AK Parti Zeytinburnu belediye başkan..
    7. Bodrum'da dev palmiye ağacı köfteci..
    8. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret..
    9. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe..
    10. Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi
    11. Erdoğan-Al Sani görüşmesi sona erdi
    12. Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi..
    13. "Küresel ücret artışı 2008'den bu yana..
    14. Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı
    15. 2 bin lösemili çocuk için kan bağışı..
    16. Citroen C5 Aircross Avrupa’da "yılın..
    17. Kaşıkçı soruşturması
    18. "Türkiye'de ev almak şu dönemde karlı..
    19. Münbiç'te Müşterek Birleşik Devriye
    20. Donanma krizinde ipler geriliyor!..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı