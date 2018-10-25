0553 313 94 23

Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüüğü ortaya çıkan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kaşıkçı olayıyla ilgili kuyuyu arama izni verilmedi kuyudaki sudan örnek alındı.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:25
Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bahçesindeki kuyuda arama izni verilmedi. Kuyudaki sudan örnek alındı.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'den gelen bilgilerin Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösterdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, "Kardeş Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kurulan ortak çalışma grubu aracılığıyla kardeş Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Muceb ayrıca Başsavcılığın, edindiği bilgiler ışığında gerçekler ortaya çıkarılana kadar şüphelilere yönelik soruşturmayı sürdüreceğini kaydetti. 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:25
  1. türkiye
  2. suudi arabistan
  3. cemal kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı
    1. Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme!..
    2. Bir milyon öğrenci iyilikte yarışıyor
    3. Kahve, çay, süt veya kolayla ilaç..
    4. Çin'den skandal! Cinayete..
    5. İphone sevdası, Trump'ın başını..
    6. Bakan Albayrak konuşuyor
    7. İran'da çatışma! 2 asker öldürüldü
    8. Merkez'in kararı sonrası dolar düşüşe..
    9. Şişen göz kapaklarına en iyisi gül suyu
    10. TEM'de kaza! İstanbul'da trafik durdu
    11. Siyonistler, iki Filistinli’yi katletti
    12. Suudiler, kuyuda aramaya izin vermedi!
    13. Şeftali bahçesindeki kazıda bulundu!..
    14. Bebeği pişikten korumak için...
    15. AP'den Suudi Arabistan için yaptırım..
    16. Fenerbahçe korkusu bu hale getirdi!..
    17. Bu haber Kemalistleri eğitmek amaçlı..
    18. Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız"..
    19. Suriyeli dede, Sultan Abdulhamid Han’ı..
    20. Sağlıklı ve uzun bir ömür için...
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!