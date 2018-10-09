Kaşıkçı olayında tuhaf 'kapı' ayrıntısı!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Kaşıkçı'nın girdiği 2 Ekim'de olağan dışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.09 Ekim 2018 Salı 19:29
Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili tuhaf iddialar öne sürüldü.
TÜRK ÇALIŞANLAR APAR TOPAR İZNE ÇIKARILDI
İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi.
ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE KAMERALAR TAKILDI
4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı.
KAPILARIN KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.
KAYNAK: DHA
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