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Kaşıkçı olayında tuhaf 'kapı' ayrıntısı!

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Kaşıkçı'nın girdiği 2 Ekim'de olağan dışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.

09 Ekim 2018 Salı 19:29
Kaşıkçı olayında tuhaf 'kapı' ayrıntısı!

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili tuhaf iddialar öne sürüldü.

TÜRK ÇALIŞANLAR APAR TOPAR İZNE ÇIKARILDI

İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi.

ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE KAMERALAR TAKILDI

4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı.

KAPILARIN KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:29
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